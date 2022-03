x x

CERIANO LAGHETTO – Tanta gente oggi pomeriggio in centro a Ceriano Laghetto per l’edizione 2022 del “Carnevale cerianese”, con dj Ciotto e dj Campastyle.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale con il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Oratorio e parrocchia di San Vittore, Associazione Acla, Gruppo Alpini Ceriano Laghetto, Cri Alte Groane Giovani, Pro loco Ceriano Laghetto, Asilo nido e scuola dell’infanzia “Papaciotti” e si è svolta a partire dalle 14 con raduno in oratorio e quindi con trasferimento alle 14.30 in piazza Diaz dove c’è stato da diverirsi con truccabimbi, giochi e gonfiabili, baby dance e animazione, spettacolo di magia e non sono mancate chiacchiere, thè e vin brulè.

Il carnevale è stato festeggiato in tutte le località della zona, a partire dal centro storico di Saronno.

(foto: un momento della riuscita manifestazione)

