x x

SARONNO – Piazza Libertà strapiena di bambini in maschera questo pomeriggio per il carnevale 2022, che si è tenuto nelle vie del centro: nessun “grande evento”, sono comunque ancora in vigore molte norme anti-covid compresa per gli adulti quella di mantenere un opportuno distanziamento e di usare la mascherina in caso di assembramenti, e comunque regole meno strette quest’anno consentono di celebrare questa festa che piace soprattutto ai più piccoli. In tanti si sono messi in maschera e scortati da genitori o nonni sono andati a divertirsi nella zona pesonale, con i coriandoli.

Gli eventi ufficiali – Pro loco Saronno in sinergia con il Dipartimento Cultura del Comune propone sabato 5 marzo sino alle 18 in piazza Libertà e nelle vie del centro cittadino il Pic, Pronto intervento clown, un’animazione itinerante con il Nuovo Circo! Un trampoliere giocoliere, un monociclista, due acrobati e un musicista animeranno con musica e giocoleria il pomeriggio del Carnevale.

Al palaghiaccio di via Piave alle 17 sarà possibile partecipare alla “Merenda di Carnevale” organizzata dai nuovi gestori del Bar del Palaexbo, all’insegna di pane e nutella, chiacchiere, succo di frutta e bibite, al prezzo speciale di 4 euro.

Alla piscina di via Miola “Scopri la magia nelle acque di Hogwarts”: è il tema della festa che vedrà lo staff degli istruttori chiamati a vestire i panni dei celebri personaggi tanto amati dai bambini, tra Silente e Ron, Hermione e Hagrid e ovviamente non mancherà Harry Potter.

(nelle foto di Armando Iannone: alcuni momenti del carnevale saronnese 2022)

05032022