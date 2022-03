x x

SARONNO – Ormai la città degli amaretti è entrata nel momento clou dei festeggiamenti di Carnevale. Ieri il debutto alla piscina comunale di via Miola dove, anche oggi, sarà protagonista il mondo magico di Harry Potter.

“Scopri la magia nelle acque di Hogwarts” è il tema della festa che vedrà lo staff degli istruttori chiamati a vestire i panni dei celebri personaggi tanto amati dai bambini, tra Silente e Ron, Hermione e Hagrid e ovviamente non mancherà Harry Potter. Un’iniziativa che già ieri ha riscosso grande successo.

Altro appuntamento al Palaghiaccio di via Piave: dalle 15 “Vivi il Carnevale tra pattini e chiacchiere”: apertura della pista con orario anticipato con la possibilità di festeggiare il carnevale pattinando in maschera a ritmo di musica; tutti i partecipanti potranno indossare la propria maschera di Carnevale e usufruire del noleggio dei pattini gratuito; Alle 16 nel piazzale del palaexbo, si terrà il “Carnival Show”, spettacolo di magia e giocoleria gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Alle 17 sarà possibile partecipare alla “Merenda di Carnevale” organizzata dai nuovi gestori del Bar del Palaexbo, all’insegna di pane e nutella, chiacchiere, succo di frutta e bibite (al prezzo speciale di 4 euro).

Pro loco Saronno in sinergia con il Dipartimento Cultura del Comune propone sabato 5 marzo dalle 15 alle 18 in piazza e per le vie del centro cittadino il Pic, Pronto intervento clown, un’animazione itinerante con il Nuovo Circo! Un trampoliere giocoliere, un monociclista, due acrobati e un musicista animeranno con musica e giocoleria il pomeriggio del Carnevale!. Ieri in piazza Libertà sono arrivati i primi allestimenti ma oggi si vestiranno a festa anche piazza Avis e piazza San Francesco.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn