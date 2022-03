x x

MISINTO – Carnevale in piazza a Misinto, con tanti bambini in maschera ed un genuino divertimento: i protagonisti sono stati propri i bimbi, in maschera, che si sono “ripresi” questa festa dopo le tante limitazioni del recente passato, nei momenti più difficili della pandemia da coronavirus, Ora la situazione va meglio, e con le dovute cautele quest’anno è possibile anche tornare a celebrare il carnevale. Lo hanno fatto a Misinto soprattutto con i coriandoli, tanto che la piazza centrale ne è praticamente ricoperta.

I festeggiamenti per il carnevale 2022 sono in corso in tutta la zona, mentre si sono tenuti con una settimana di anticipo nel vicino comasco.

