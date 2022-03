x x

SARONNO – Dopo i lockdown ed i momenti peggiori della pandemia da coronavirus c’era in tutta la zona una gran voglia di stare e di celebrare finalmente in “presenza”, e con semplicitò, questo carnevale 2022. E così oggi s’è vista in giro davvero tanta gente, soprattutto entusiasti bambini in maschera, scortati dai loro genitori. Tanti coriandoli, tanti divertimento ma senza eccessi sopra le righe. E’ stata, innanzitutto, la festa dei bambini. Come in centro a Saronno, fra piazza Cadorna e dintorni nel pomeriggio si sono viste davvero tante persone.

Si è festeggiato il carnevale in tutta la zona, ilSaronno ha scelto quindi di riportare quel che è successo in alcune della località della zona. Come a Gerenzano dove il carnevale è stato anche all’insegna delle frittelle realizzate dai volontari all’oratorio.

A Ceriano Laghetto Comune ed associazioni locali avevano preparato un ricco programma, che si è svolto nella centralissima piazza Diaz.

Ed anche a Misinto si è fatto festa in piazza.

Nel vicino comasco si è festeggiato una settimana prima, come a Rovellasca dove s’è visto in maschera anche il sindaco Sergio Zauli.

05032022