SARONNO / ROVELLO PORRO – E’ il polmone di Saronno: il Parco del Lura, l’area verde che si estende sino a Rovello Porro, è habitat di numerosi animali di diversissima specie. Per tutelare e sensibilizzare al rispetto della biodiversità naturale, l’assemblea delle Nazioni Unite ha proclamato, nel 2013, la giornata del 3 marzo come giornata mondiale della Fauna Selvatica.

Ma quali sono gli animali presenti nel parco?

Nel parco, a detenere il record di più ampia varietà delle specie, sono gli uccelli. Fra le presenze certe, quella di rapaci diurni come Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) e Nibbio bruno (Milvus migrans), e notturni come Allocco (Strix aluco) e Assiolo (Otus scops), oltre alla Civetta (Athene noctua). Risalendo la Valle del torrente Lura, grazie alla presenza di boschi maturi, sono osservabili il Picchio nero (Dryocopus martius) e il Picchio muratore (Sitta europea), a cui si affianca la presenza di Picchio Verde (Picus viridis), Picchio Rosso maggiore (Dendrocopos major) e minore (Dendrocopos minor). Torrenti e zone umide costituiscono l’habitat per le specie acquatiche come Martin pescatore (Alcedo atthis), Ballerina gialla (Motacilla cinerea) e Ballerina bianca (Motacilla alba), Usignolo di fiume (Cettia cetti), Nitticora (Nycticorax nycticorax) e Airone bianco maggiore (Egretta alba).

Nel torrente Lura vivono diverse specie di pesci, Vairone (Telestes munticellus), Ghiozzo padano (Padogobius bonelli) e Trota di torrente padana (Salmo cenerinus). Infine nelle aree umide della Valle, naturali e artificiali, si rilevano numerose specie di anfibi: Rana di Lataste (Rana latastei), Rana agile (Rana dalmatina), Rana verde (Pelophylax kl. esculentus), Rospo comune Bufo bufo e raganella italiana (Hyla intermedia), Tritone crestato (Triturus carnifex) e Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris).

