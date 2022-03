x x

SARONNO / ROVELLO PORRO – Oggi alle 19.30 in via Volonterio a Saronno, vicino all’incrocio con via Monte Rosa, in un incidente stradale è rimasto ferito un motociclista di 38 anni, che con il proprio mezzo si è scontrato con una automobile. E’ stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia, per i rilievi del sinistro e fare defluire il traffico. A causa dell’incidente in zona si sono verificate alcune code e rallentamenti.

A Rovello Porro oggi alle 15 in via Como scontro auto-moto: il motociclista, un ragazzo di 17 anni, è caduto a terra ed è stato soccorso da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca e trasferito all’ospedale di Saronno per essere medicato di non gravi ferite. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù per i rilievi del sinistro, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza in via Volonterio a Saronno per un precedente incidente)

