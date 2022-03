x x

SARONNO – Prima di addentrarci nel merito, ci concederanno i nostri lettori un pensiero alla orribile situazione di questi giorni in Ucraina: mentre noi discutiamo di pubblici servizi e gli Enti sono impegnati a progettare e costruire nuove infrastrutture per il trasporto, non è ammissibile che in una qualunque altra parte del mondo, addirittura così vicina, si debba dubitare della propria stessa sopravvivenza, e che la distruzione prevalga sulla costruzione. Il migliore sviluppo, anche in termini di Opere Pubbliche, è quello più esteso, condiviso e universale possibile.

Tornando a noi, questo mese vogliamo illustrare i principali potenziamenti ferroviari previsti nel Nodo di Saronno in orizzonte 2026 (PNRR e Olimpiadi Milano-Cortina).

Per la rete Ferrovienord, di proprietà regionale, il riferimento normativo è costituito dalla Delibera di Giunta Regionale XI / 5589 del 23 novembre 2021 (Aggiornamento Contratto di Programma).

Per la Rete Ferroviaria Italiana, di proprietà statale, il riferimento normativo è costituito dall’Aggiornamento del Contratto di Programma da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili del 25 novembre 2021, meglio esplicato dai Piani Commerciali ordinario (febbraio 2021) e PNRR (novembre 2021).

Il dossier è completato dalle indicazioni che i due Gestori Infrastruttura hanno fornito in occasione della Conferenza Regionale del TPL che, ob torto collo e a differenza dei tavoli di quadrante che davano maggior spazio alla voce dell’utenza, Regione Lombardia ha organizzato il 10 dicembre 2021.

Per la competenza Ferrovienord, in ordine di rilevanza economica, sono previsti e dotati di copertura completa:

Nuova ferrovia Malpensa-Gallarate (211 340 000€), con lavori in avvio nel corso del 2022 ma il cui utilizzo effettivo a valle dei progetti del 2018, mai esposti ai cittadini, non è ancora chiaro, mentre più evidente è l’impatto ambientale nei confronti della brughiera, di sicuro da compensare in ogni modo possibile previa pubblica definizione di un modello di servizio per tutto il quadrante;

Nuovo sistema di controllo del traffico computerizzato (ACC-M) per l'intero ramo Milano (196 806 200€); installazione in corso tra Saronno e Tradate e tra Novara e Vanzaghello; avvio nel 2022 tra Saronno e Como;

(ACC-M) per l’intero ramo Milano (196 806 200€); installazione in corso tra Saronno e Tradate e tra Novara e Vanzaghello; avvio nel 2022 tra Saronno e Como; Potenziamento della stazione di Milano Bovisa , parte del progetto Fili (90 000 000€), che renderà possibile un significativo miglioramento non solo dal punto di vista del traffico ferroviario ma anche da quello urbanistico;

, parte del progetto Fili (90 000 000€), che renderà possibile un significativo miglioramento non solo dal punto di vista del traffico ferroviario ma anche da quello urbanistico; Raddoppi selettivi tra Varese e Laveno con eliminazione dei passaggi a livello interferenti (50 000 000€), che consentiranno lo sbottigliamento di una delle linee a binario unico dove i treni subiscono i maggiori vincoli e ritardi a livello nazionale, dovuti ai necessari sistemi di sicurezza (Sistema Controllo Marcia Treno);

interferenti (50 000 000€), che consentiranno lo sbottigliamento di una delle linee a binario unico dove i treni subiscono i maggiori vincoli e ritardi a livello nazionale, dovuti ai necessari sistemi di sicurezza (Sistema Controllo Marcia Treno); Potenziamento diffuso degli impianti di circolazione e delle sedi di incrocio lungo le linee a binario unico, miglioramento interconnessioni, macchinari di manutenzione (totale 41 636 441.73€, Galliate 5 230 000€, Como Borghi 5 500 000€); lavori a Galliate già in corso;

di circolazione e delle sedi di incrocio lungo le linee a binario unico, miglioramento interconnessioni, macchinari di manutenzione (totale 41 636 441.73€, Galliate 5 230 000€, Como Borghi 5 500 000€); lavori a Galliate già in corso; Polo tecnologico di Saronno , parte del progetto Fili (35 500 000€), con un chiarissimo miglioramento funzionale, occupazionale e urbanistico, ma sempre da discutere e chiarire per quanto riguarda le sinergie con l‘area ex Isotta Fraschini;

, parte del progetto Fili (35 500 000€), con un chiarissimo miglioramento funzionale, occupazionale e urbanistico, ma sempre da discutere e chiarire per quanto riguarda le sinergie con l‘area ex Isotta Fraschini; Opere sostitutive per eliminazione dei passaggi a livello (28 758 586.52€): 3 a Rovellasca con inaugurazione il 26 febbraio 2022, 1 a Cesano Maderno dichiarato già in completamento a fine 2021, 2 a Locate Varesino con avvio nel 2022, poi 2 tra Lomazzo e Cadorago, 1 a Venegono Superiore, 1 a Laveno;

(28 758 586.52€): 3 a Rovellasca con inaugurazione il 26 febbraio 2022, 1 a Cesano Maderno dichiarato già in completamento a fine 2021, 2 a Locate Varesino con avvio nel 2022, poi 2 tra Lomazzo e Cadorago, 1 a Venegono Superiore, 1 a Laveno; Raddoppio dei ponti tra Novara e Turbigo (15 600 000€);

tra Novara e Turbigo (15 600 000€); Blocco automatico reversibile Saronno-Como e Saronno-Varese (8 194 564.23€) che consentirà di migliorare la circolazione rendendo più agevole, ad esempio, il sorpasso dei treni guasti o comunque in forte ritardo;

Saronno-Como e Saronno-Varese (8 194 564.23€) che consentirà di migliorare la circolazione rendendo più agevole, ad esempio, il sorpasso dei treni guasti o comunque in forte ritardo; Raddoppio di Seveso-Baruccana (6 270 000€) per stabilizzare la circolazione lungo la ferrovia Saronno-Seregno con avvio nel 2022;

(6 270 000€) per stabilizzare la circolazione lungo la ferrovia Saronno-Seregno con avvio nel 2022; Adeguamento della stazione di Cittiglio lungo la ferrovia Varese-Laveno (1 400 000€) per migliorarne l’accessibilità, rendere più stabile la circolazione e ridurre i ritardi;

lungo la ferrovia Varese-Laveno (1 400 000€) per migliorarne l’accessibilità, rendere più stabile la circolazione e ridurre i ritardi; Installazione dei grembiali alle sbarre di tutti i passaggi a livello (1 200 000€) per impedire fisicamente l’attraversamento delle persone al di sotto di esse, in avvio nel 2022.

Per la competenza RFI, tra i numerosi interventi che riguardano diverse linee in Lombardia (anche se non bastano mai), per quanto di maggiore interesse del Nodo di Saronno, sono previsti e dotati di copertura economica:

Il pacchetto P054 “Upgrading infrastrutturale e tecnologico nodo di Milano” , che nella quota complessiva stanziata di 802 070 000€, contiene tra l’altro le sezioni corte da 450 m protette da ERTMS (tecnologia di circolazione europea), con aumento della capacità e della regolarità tra Milano Porta Garibaldi e Bivio Mirabello (collo di bottiglia dell’attuale relazione Milano Centrale-Saronno-Malpensa), attivazione 2022; il nuovo apparato tecnologico di Milano Porta Garibaldi con controllo diretto del Bivio Mirabello, efficientamento delle procedure di manovra e possibili nuovi attestamenti da Milano Bovisa, attivazione 2022; il nuovo Piano Regolatore Generale (PRG) della stazione di Monza finalizzato a fluidificare la circolazione delle linee afferenti, tra cui la S9 per Seregno-Saronno (recupero medio 1.8 minuti per treno), attivazione oltre 2024; il sistema di controllo computerizzato ( ACC ) e il nuovo PRG a Milano Lambrate , attivazione completa oltre 2024; l’installazione dell’ ACC a Milano Centrale , attivazione nel 2026;

, che nella quota complessiva stanziata di 802 070 000€, contiene tra l’altro La velocizzazione a 60 km/h per le relazioni tra Busto Arsizio RFI e Malpensa (S50 Malpensa-Varese-Mendrisio), in attivazione nel 2022, che sembrerebbe inclusa nel pacchetto I064 “Potenziamento collegamenti ferroviari da sud con aeroporto Malpensa”, con quota complessiva stanziata 3 600 000€.

Vista la scarsissima attenzione che il nostro Paese generalmente riserva al trasporto pubblico locale, possiamo ritenere questi progetti nell’insieme soddisfacenti, sia da parte regionale, sia da parte statale, con riserva di verificare il rispetto dei tempi.

La problematica vera risiede nella competenza e nella capacità della Regione, attraverso l’Impresa Ferroviaria a cui viene aggiudicato il Contratto di Servizio, di sfruttare al massimo e valorizzare i potenziamenti infrastrutturali.

Costruire una nuova ferrovia o migliorare gli incroci nelle stazioni non basta di per sé a potenziare il servizio. Bisogna avere un’idea chiara di come il servizio utilizzerà l’Opera e si sosterrà, e saperla condividere con i cittadini (utenza attuale e potenziale). Non è quello che vediamo attualmente in Lombardia, se non altro per il pesantissimo silenzio istituzionale sull’evoluzione del servizio ferroviario.

La valorizzazione sociale ed economica degli investimenti in infrastrutture sarà tanto maggiore quanto queste saranno utilizzate, soprattutto nel caso di interventi che oltre all’aspetto economico comportano un possibile impatto ambientale.

Al contrario, grandi investimenti sulle infrastrutture, senza che sia garantito nel tempo il loro massimo utilizzo possibile, si riconducono a mere operazioni immobiliari con tutto ciò che ne consegue a livello urbanistico e sociale.

Quale sarà il futuro della mobilità pubblica, e quindi dei servizi che utilizzano le infrastrutture?

Andrea Mazzucotelli

Portavoce Comitato viaggiatori Tpl Saronno