Tradate in lutto per la scomparsa di Vito Artioli: fece le scarpe a Papa Wojtyla e George Bush

Tradate in lutto per la scomparsa di Vito Artioli: fece le scarpe...

TRADATE – Lutto a Tradate per la scomparsa dell’imprenditore Vito Artioli. Si è spento oggi, ad 85 anni: celebre per le sue scarpe, nel corso degli anni la sua azienda ha avuto notorietà mondiale e fra i clienti papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, e l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, George Bush. Il funerale è previsto martedì 8 marzo alle 15.30, alla chiesa prepositurale di via Santo Stefano.

Così viene ricordato nel messaggio di cordoglio di Assocalzaturifici

Passione, cura dei dettagli, amore smisurato per il Made in Italy, Vito Artioli ha dedicato una vita intera a realizzare calzature di lusso che hanno fatto il giro del mondo e sono state indossate da personaggi importanti della politica, della televisione, da principi e cantanti. E’ stato nostro Presidente dal 2007 al 2011 nonché presidente europeo. L’industria calzaturiera lo ricorda con immensa stima e affetto. Ciao Vito.

(foto: Vito Artioli in una immagine diffusa da Assocalzaturifici)

