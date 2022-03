x x

SARONNO- Non parte nel migliore dei modi il girone gold dell’Az Robur Saronno. L’ esordio, sul campo di Iseo, è amaro per i biancoazzurri, che perdono con risultato di 82-62. Partita messa subito sul binario giusto dai padroni di casa, che con un terzo quarto sontuoso, spazzano via i saronnesi e cominciano il girone portando a casa i 2 punti. Decisivi i 25 punti di Azzola, miglior marcatore.

Basket Iseo: Mensah 11, Cuelho 14, Sgrelli 0, Baroni 2, Caramatti 5, Giorgini 0, Boccafumi 12, Azzola 25, Veronesi 9, Gardin 4, Staffiere R. 0, Staffiere G. 0

AZ Robur Saronno: Politi 5, Marusic 1, Cozzoli 12, Cova 0, Quinti 11, De Capitàni 3, Pellegrini 14, Mariani 10, Motta 3, Fabbian NE, Banfi 3

Giacomo Rimoldi

