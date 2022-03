x x

TRADATE – Vittoria del Tradate, successo anche della Pro Azzurra Mozzate: buona domenica per le formazioni locali impegnate nel girone A di Prima categoria.

Per quanto riguarda il Tradate, in casa ha messo a segno un netto successo sul Nuovo Fiamme Oro di Ferno, 3-0 e reti di Stefanazzi, Boldini e Simone.

Mentre la Pro Azzurra ha vinto contro l’Ispra in trasferta; a decidere l’esito del confronto è stata la rete in chiusura di primo tempo di Kumah, colpo di testa vincente al 47′, dopo due pali colpiti sempre nel corso dell’iniziale frazione di gioco. Nella ripresa un palo anche per l’Ispra.

In classifica, Ispra ancora al comando con 32 punti, poi Valceresio Audax 31, Tradate 30; la Pro Azzurra insegue a 27 punti.

Ispra-Pro Azzurra Mozzate 0-1

ISPRA: Essis, Cerutti, Barone, Gaballo, Brovelli (1’ st Ba), Modde, Pavanello (42’ st Del Vitto), Oldrini, Verde (18’ st Madera), Golisciano, Coulibaly (21’ st Bousselk). A disposizione Bressan, Antonetti, Magistri. All. Pasetti.

PRO AZZURRA MOZZATE: Bertagnoli, Chiarion (37’ st Sinani sv), Terzi, Bredice, Cremona, Cicchetti, Ahmed (21’ st Pagani), Tutone, Marjanovic (43’ st Loo Speziali), Mastromarino (26’ st Martucci), Kumah. A disposizione Puglielli, Sala, Rudi, Di Simone, Nardi. All. Tripodi.

Arbitro: Pinci di Gallarate.

Marcatore: 47′ pt Kumah (P).

