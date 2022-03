Calcio Eccellenza, Varesina corsara a Pavia

PAVIA – Cinque gol e tante emozioni fra Pavia e Varesina: alla fine la spunta la formazione di Venegono Superiore, che prosegue quindi la sua marcia nelle zone alte della classifica d’Eccellenza. Ad aprire le marcature proprio gli ospiti, gol di Poesio al 26′ ma nella ripresa i pavesi pareggiano proprio in apertura, dopo cinque minuti, grazie a Cirigliano. La Varesina si scuote e prende il largo fra il 10′ ed il 13′ grazie ai gol di Tripoli e Garcia. Incontro finito? Neanche per sogno, il Pavia lo riapre già al 18′ quando Blazevic accorgia le distanze trasformando un calcio di rigore. Ma poi il risultato non cambia più.

Pavia-Varesina 2-3

PAVIA: Picone, Di Bartolo, Nucera (16’ s.t. Sakho), Della Volpe, Marku, Bargiggia, Donadio, Rebolini, Blazevic (46’ s.t. Scognamiglio), Ottonello (39’ s.t. Moratti), Cirigliano. A disposizione Margarita, Lorino, Galimberti, Calvi, Giani, Feninno. All. Andolfo.

VARESINA: Spadavecchia, Zefi, Mira (33’ s.t. Bellacci), Sarr, Poesio, Tripoli (25’ s.t. Kate), Garcia (37’ s.t. Deodato), Gregov, Schieppati, Scaramuzza (44’ s.t. Donizetti), Gottardi (40’ s.t. Nejmi). A disposizione Castelli, Essan, Donizetti, Grasso, Tomasini. All. Spilli.

Arbitro: Brozzoni di Bergamo (Madaschi di Bergamo e Algieri di Milano).

Marcatori: 26’ pt Poesio (V), 5’ st Cirigliano (P), 10’ st Tripoli (V), 13’ st Garcia (V), 18’ st Blazevic (P) (rig.).

