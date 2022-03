x x

SARONNO – E’ “quasi” uno spareggio per la zona playoff, quello che oggi vede confrontarsi allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi Fbc Saronno e Besnatese. Inizio alle 14.30, su ilSaronno l’abituale cronaca play by play.

Arbitro e formazioni

Arbitro dell’incontro, valevole per la nona di ritorno, è Dario Semararo di Monza, assistenti Nicolò Volpe e Andrea Garghetti di Busto Arsizio. I saronnesi vengono da due sconfitte consecutive, domenica scorsa a Lentate ed a metà settimana nel recupero con la Solbiatese; dovrebbero recuperare a pieno servizio l’acciaccato Milazzo e forse anche Bonizzi. Cercano i tre punti ma si trovano di fronte ad una delle squadre più in forma del momento e che ora insidia il quinto posti dei saronnesi, con un solo punto di distacco. Attenzione a Cinotti, miglior marcatore della squadra con 7 reti.

La classifica dopo i recuperi

Classifica: Solbiatese 51 punti, Morazzone 38, Castello Cantù 37, Meda 35, Fbc Saronno 33 Besnatese 32, Lentatese 31, Aurora Cmc Uboldese 29, Valle Olona 22, Universal Solaro 20, Amici dello sport e Gallarate 18, Accademia Inveruno 17, Solese e Olimpia 15, Union Villa Cassano 14.

