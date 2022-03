x x

SARONNO – Volti tirati e grande delusione fra dirigenti e responsabili del Fbc Saronno dopo la sconfitta casalinga (è finita 2-1 per gli ospiti) della domenica pomeriggio contro la Besnatese. Terzo stop consecutivo per i biancocelesti che ora sprofondano fuori dalla zona playoff del campionato di Promozione.

“Stiamo giocando sotto le nostre potenzialità”

Mister Niccolò Taroni, parlando subito dopo il termine della gara, non cerca scuse: “Ognuno si prenda le sue responsabilità, io me le prendo. Stanno tutti giocando al di sotto delle loro potenzialità. Anche contro Gallarate e Cas Sacconago c’erano state delle vittorie ma già non mi erano piaciuti. Devono e dobbiamo dare tutti un po’ di più sotto il profilo personale. La Besnatese ha disputato una grande partita ed il risultato è giustissimo. E’ anche una questione di testa, e non solo la domenica. Se si andrà avanti, si va avanti ma tutti dalle stessa parte o altrimenti si vedrà”.

06042022