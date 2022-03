x x

SARONNO – L’allenatore della Besnatese, domenica pomeriggio “corsara” sul campo del Fbc Saronno, ha assistito alla partita della domenica pomeriggio dalla tribuna, perchè squalificato: “Ho visto una bella prova dei miei ragazzi – rimarca Stefano Rasini – una ottima gara, la vittoria è stata meritata. Abbiamo costruito davvero molte occasioni per passare in vantaggio e ci siamo riusciti”.

Rasini pensa al futuro, la sua squadra ha compiuto una bella rimonta tornando in zona play-pff: “La situazione si fa molto interessante, speriamo di riuscire a rimanere agganciati centrando l’obiettivo di questi playoff”.

Su ilSaronno anche l’intervista del post-gara all’allenatore del Fbc Saronno, Niccolò Taroni, e la cronaca play by play del confronto.

La gara andata in scena oggi allo stadio saronnese “Colombo Gianetti” di Saronno è finita 2-1 per la Besnatese, che ha segnato il secondo gol in pieno recupero.

06032022