Calcio Fbc Saronno, bomber Iacovelli analizza la sconfitta con la Besnatese

SARONNO – Tutti si aspettavano la reazione del Fbc Saronno dopo i recenti tentennamenti, e invece domenica pomeriggio allo stadio hanno apprezzato la prova maiuscola della Besnatese, meritata vincitrice 2-1. Per i saronnesi a segno il cannoniere Orazio Iacovelli, che prova a spiegarsi ed a spiegare l’accaduto: “Altra sconfitta, manca qualcosa: anche stavolta alla fine se contiamo le occasioni da gol che abbiamo avuto, sono state pochissime. Così non va bene, se proseguiamo in questo modo non riusciamo neppure a restare nella parte alta della classifica. Bisogna cambiare atteggiamento!” dice il centravanti dei biancocelesti (oggi in maglia nera).

Ma Iacovelli è convinto: “Le potenzialità ci sono, dobbiamo tornare a tirarle fuori. Già da domenica prossima contro l’Union Villa Cassano. Ripeto: serve un cambio di atteggiamento!”

