UBOLDO – Pari esterno per l’Aurora Cmc Uboldese contro l’ostica Olimpia, a caccia di punti salvezza. Ad aprire le marcature al 9′ la compagine ospite, gol di Schulz al 9′, ed segno poi la formazione dell’Olimpia con il difensore Petriccione in chiusura di primo tempo, al 41′.

Olimpia-Aurora Cmc Uboldese 1-1

OLIMPIA: Rossi, Petriccione, Balconi, De Maddalena, Dialite, Franceschini, Touray, Jammeh, Segalini, Zarini, Bianchi. A disposizione Cosentino, Bezzolato, Calegari, Coppola, Baresi, Gioppo, Piazza, Fiordiponti. All. Rinaldi.

AURORA CMC UBOLDESE: Pasini, Schulz, Bernareggi, Vernocchi, Bortignon, Alberti, De Benedittis, Maiorano, Montano, Niesi, Maugeri. A disposizione Lucca, Fagotti, Micalizzi, Risi, Castiglioni, Besati, Bartucci. All. Girardengo.

Arbitro: Carrozzo di Seregno.

(foto archivio: azione di gioco in un precedente incontro dell’Aurora Cmc Uboldese sempre in questa stagione)

06032022