SARONNO – Papa Francesco ha salutato i ragazzi di Saronno presenti in piazza San Pietro a Roma per l’Angelus di oggi domenica 5 marzo. Venerdì due pullman con i giovani di seconda e terza media sono partiti da Saronno alla volta di Roma con don Federico Bariggi.

Stamattina i ragazzi si sono radunati nella piazza gremita per il momento dell’angelus del Papa che al termine non ha mancato di salutare i saronnesi ed anche i ragazzi di Cesano Maderno.

Un momento emozionante per gli adolescenti che dopo un ultimo giro nella città eterna risaliranno in pullman per rientrare nella città.

Ecco il video al minuto 18.59

