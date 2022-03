x x

CISLAGO – All’oratorio del Sacro Cuore di via don Erba a Cislago ieri pomeriggio il carnevale 2022 che ha coinvolto molte famiglie e bimbi del paese. Non è mancata l’animazione e la possibilità di degustare dolci tipici di questo periodo dell’anno.

Il carnevale è stato festeggiato in tutte le località della zona, a partire dal centro storico di Saronno.

Tanta gente anche in piazza Diaz a Ceriano Laghetto per l’iniziativa promossa dall’Amministrazione civica con le associazioni locali e la Pro loco; e nella vicina Misinto. Per il “sabato grasso” di carnevale a Gerenzano si sono messi al lavoro i volontari dell’oratorio San Filippo Neri di Gerenzano.

(foto: alcuni momenti della festa all’oratorio cislaghese)

