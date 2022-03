x x

SARONNO – Sono in fase di progettazione alcuni lavori sulle aree verdi in città: l’obiettivo dell’Amministrazione è rendere più curate e accoglienti alcuni parchi centrali nella vita cittadina.

Le più importante modifiche sono destinate a parco Salvo d’Acquisto, in via Carlo Porta: già aggiunta l’area cani, tanto richiesta dai cittadini, ora con la polizia locale si è concordato di migliorare la segnaletica delle stradine ciclopedonali, spesso oggetto di didattica per i bimbi delle scuole che svolgono nell’area le lezioni di educazione stradale e ora rovinata dai vandali.

Interventi totalmente differenti per il parco di via Petrarca: molti rifiuti lasciati nel parco, atti vandalici e visitatori fuori orario che scavalcano le recinzioni; problematiche che, come l’Amministrazione stessa sottolinea, coinvolgono anche via Toti al rione Prealpi e via Monte Santo.

(foto d’archivio: parco di via Petrarca)

