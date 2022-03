x x

SARONNO – L’altro giorno si è tenuta la premiazione del contest “Passaggi d’arte a Saronno” organizzato in occasione della Festa della Ceramica, seconda edizione, durante la quale la direttrice e conservatrice del Museo Gianetti di via Carcano, Mara De Fanti, ha consegnato la targa ceramica con la quale viene attribuito il titolo di “Negozio d’arte” a Speziando.

Il contest consisteva nell’esposizione di un’opera contemporanea in ceramica negli spazi del negozio e nella raccolta del maggior numero di commenti originali inerenti ad essa. All’interno del negozio vincitore è stata esposta l’opera “Sette” di William Maria Carzino donata poi al museo saronnese.

(foto: premiazione per Speziando da parte dei responsabili del Museo Gianetti di via Carcano a Saronno)

