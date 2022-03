x x

BESANA BRIANZA – Una trasferta soddisfacente per la Pallavolo Saronno che nella 19a giornata del campionato di Serie B (pallavolo maschile) ha sconfitto la Polisportiva Besanese in tre set con i netti parziali di 25-22, 25-12, 25-22, dimostrando una evidente superiorità tecnica.

Sui canali social, gli Amaretti hanno così commentato il successo: “Besanese 0 – 3 Pall. Saronno. Altra vittoria importante nel percorso dei nostri amaretti che in emergenza vincono nettamente una partita mai messa in discussione. Avanti così!”.

Per Saronno, attualmente seconda in classifica alle spalle della Rossella ETS Caronno Pertusella (stessi punti, 39, ma con un miglior quoziente set), nella prossima giornata ci sarà propio lo scontro diretto con i cugini varesini per contendersi la leadership del Girone B.