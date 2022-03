x x

CARONNO PERTUSELLA – Sono stati proprio numerosi i cittadini che hanno risposto all’appello del Vespa Club di Caronno Pertusella che lo scorso fine settimana ha lanciato una raccolta di beni di prima necessità per i profughi e la popolazione dell’Ucraina in guerra.

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla raccolta per Ucraina e tutti coloro che hanno dato una grossa mano per la riuscita di tutto questo! Vi facciamo presente che abbiamo appena sentito l’intermediario Ucraino e ci ha detto di non consegnare più abbigliamento e vestiario in generale in quanto sono pieni e non riescono a smaltire in questo momento, mentre per tutto il resto va bene, continuare con la raccolta… Vi ricordiamo le date e orari oggi 7 marzo dalle 16 alle 18.30 e domani 8 marzo dalle 18 alle 20, il 9 marzo dalle 16 alle 18.30. Vi ringraziamo di cuore e come al solito una suonata di clacson a tutti!

direttivo Vespa club Caronno Pertusella

Il Vespa club caronnese ha sede n via Ludovico Ariosto 86 all’ex scuola “Dante Alighieri” (foto).

