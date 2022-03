Andrea Monti da Lazzate al confine con l’Ucraina

LAZZATE – Il consigliere regionale della Lega, nonché assessore del comune di Lazzate Andrea Monti, si è recato nel fine settimana al confine tra Polonia e Ucraina per verificare con i propri occhi la situazione attuale. «In queste ore continua l’arrivo incessante di donne e bambini dal confine con l’Ucraina – spiega direttamente da luogo, Medyka, nel voivodato della Precarpazia. Qui non si vedono giovani e vigorosi ragazzi, come quelli che per anni la sinistra ci ha spacciato per profughi, si tratta per lo più di donne e bambini. Varcano il confine tutti trascinando il loro trolley, con molta dignità e gratitudine per chi sta dando loro un aiuto, con la ferma intenzione però di tornare nelle loro case. Una cosa qui è chiara a tutti: la guerra è una tragedia, il conto lo pagano i poveri cristi. In Ucraina la guerra è arrivata 8 anni fa, forse la colpa dell’Occidente è di averla ignorata per troppo tempo. Ora troviamo un modo per far tacere le armi, subito». Nei giorni scorsi, Monti aveva collaborato ad una raccolta di beni di prima necessità da portare in Ucraina per la popolazione colpita dalla guerra.

