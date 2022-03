x x

CISLAGO – Scivolone in casa per la Cistellum che perde 65-88 contro Carate Brianza. Partita decisa nel secondo quarto dove i gialloviola subiscono il peso degli errori in difesa e di un attacco che fatica ad andare a segno, scendendo sotto di 17 punti. Il rientro dagli spogliatoi non è positivo e solo nell’ultimo quarto c’è una leggera ripresa che purtroppo si arrende presto allo svantaggio troppo marcato.

Il palazzetto di via Stazione, nonostante la capienza limitata al 60%, si fa sentire (specialmente con gli arbitri); ora tocca alla squadra, si punta a recuperare venerdì 11 marzo a Cadorago.

