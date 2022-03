x x

Successo esterno dell’Universal Solaro contro la Solese, fanalino di coda per 0-2. Bastano un gol per tempo agli ospiti per chiedere la pratica, ad aprire le marcature è Baglio su rigore, che non sbaglia il penalty guadagnato da Somaini atterrato in area da un difensore della squadra di casa. La Solese non ci sta e sfiora il pari con Riboldi che ci prova da calcio piazzato ma Bizzi è attento e non si fa sorprendere. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Di Patria al 9′, bravo a sfruttare al meglio gli spazi lasciati dalla difesa di casa. Il Solaro troverebbe anche il gol dello 0-3 con Greco ma il direttore di gara annulla per fallo in attacco, la sfida termina quindi sul risultato di 0-2 portando il Solaro sempre più al sicuro dalle zone calde della classifica.

Solese – Universal Solaro 0-2

SOLESE: Beretta, Bezzi (11′ st Serpieri), Mottura, Chyupak, Tremolada, Ponti, De Carlo (29′ st Leo), Riboldi (40′ st Rudello), Suppa (30′ pt Perotti), Lopez, Ugolino. A disposizione: Ferrante, Bonanomi, Impoco, Cantarella. All.: Villa.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Cattafi, Leoncini, Greco, Panariello, Baglio, Delia (40′ st Diana), Franco, Giglio, Fioroni (9′ st Di Patria), Somaini (25′ st Fabozzi). A disposizione: Cuzzolin, Franconi, Baron, Legnani, Livelli, Di Patria, Fabozzi, Diana, De Giorgi. All.: Broccanello.

Marcatori: 22′ pt Baglio (U), 9′ st Di Patria (U)