SARONNO – Buone notizie circa i nuovi casi di Coronavirus in città: a comunicare i dati della settimana è, come ogni lunedì, il sindaco Augusto Airoldi sulle frequenze di Radio Orizzonti.

“I dati ci autorizzano a sperare bene per il futuro – asserisce il sindaco – L’inversione di tendenza della scorsa settimana si è fermata e i numeri sono tornati a scendere.”



“Secondo i dati di Ats Insubria – continua – i cittadini positivizzati erano 212 lo scorso lunedì, sono oggi 165; abbiamo una riduzione di 47 cittadini. Sono contento di poter dire che sono aumentati i cittadini che hanno superato la malattia: da inizio pandemia sono oggi 8.454 – quindi 117 in più rispetto a lunedì scorso.”



“Purtroppo abbiamo ancora un ulteriore decesso da segnalare, che porta a 229 i cittadini saronnese che, purtroppo, non sono riusciti a superare la pandemia. Speriamo che il numero si fermi qui. A questa famiglia il cordoglio dell’amministrazione e del sindaco e, di certo, di tutti i cittadini saronnesi.”

Si sfiorano le 148.000 somministrazioni nell’hub vaccinale ex-Pizzigoni: “Abbiamo raggiunto le 147.700 vaccinazioni lo scorso sabato.” Questa settimana, l’hub sarà in funzione nel mattino e pomeriggio del lunedì, mentre solo nel pomeriggio dei giorni di mercoledì e venerdì.

Notizie positive anche nelle case di riposo: tutte le Rsa di Saronno sono Covid-free e le visite dei familiari possono riprendere, con gli opportuni protocolli.

La tendenza nelle scuole è positiva, ma “con qualche dato in via di assestamento”.



“Gli alunni positivi – chiarisce il sindaco – in una settimana scendono da 63 a 55, parliamo di una popolazione scolastica di 12 mila persone. Quelli in didattica a distanza da 97 a 85, gli insegnanti assenti da 7 salgono a 8; stabili anche le classe in sorveglianza attiva, 37 come la settimana scorsa. Aumentano di una le classi in quarantena: 2 questa settimana. Nel suo complesso, la situazione a Saronno sta continuando a migliorare.”

07032022