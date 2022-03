x x

GERENZANO – Pedone investito ieri alle 10.30 sull’ex Varesina alla periferia di Gerenzano: l’incidente si è verificato nel tratto alle porte del paese, all’incrocio con via Stazione dove già in passato si sono verificati dei sinistri e dove sono state aumentate le misure di sicurezza, anche con una rotatoria per rallentare il flusso delle auto e con un semaforo “a chiamata”.

Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed una ambulanza del Sos Uboldo che ha soccorso il ferito, di 74 anni: al di là dello spavento, l’interessato – trasportato all’ospedale di Saronno – non è apparso in condizioni critiche. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio: pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno nei pressi della rotonda all’incrocio fra l’ex statale Varesina e via Stazione a Gerenzano)

07032022