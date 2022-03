x x

SARONNO – Ieri sera il centro storico di Saronno si è riempito per la fiaccolata per la pace in Ucraina. Moltissimi i cittadini che hanno risposto all’appello degli organizzatori di questo evento.

Si è tenuta lo scorso giovedì 3 marzo l’udienza privata di Papa Francesco in Casa di Santa Marta, in città del Vaticano, con i preti del 1976. Presenti all’incontro, due saronnesi: il prevosto don Claudio Galimberti e don Alberto Corti, il vicario della parrocchia della Sacra famiglia del rione Prealpi.

Città del Vaticano: ieri Papa Francesco ha salutato i giovani di Saronno al termine dell’angelus.

Il danno e la beffa per i tifosi del Fbc Saronno: domenica pomeriggio la squadra del cuore è stata sconfitta 2-1 in casa dalla Besnatese e ora vede allontanarsi i playoff di Promozione; e mentre si giocava la partita fuori le auto dei tifosi sono state multate della polizia locale per divieto di sosta, Il riferimento va a chi aveva parecheggiato lungo via Biffi, la strada “cieca” che porta al piazzale dello stadio “Colombo Gianetti”.

Il Comune lo vuole risistemare, c’è già il progetto, ma intanto ci hanno fatto festa gli anarchici del centro sociale Telos, che hanno anche provveduto a realizzare alcune sistemazioni e migliorie della struttura: il riferimento va allo skate park di via Leonardo da Vinci al rione Matteotti.

Un laghetto nell’ex Isotta Fraschini di Saronno? Se ne parla in città.

