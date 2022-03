x x

SARONNO – Quale futuro per il vecchio biscottificio Lazzaroni? Se lo chiedono tanti cittadini quando percorrono la trafficata arteria che costeggia la fabbrica, al confine con Uboldo, con il ricordo di chi è più maturo che va al profumo che caratterizzava anni fa l’arrivo a Saronno, quello dei biscotti in cottura. Un passato ormai lontano; da tempo lo stabilimento è chiuso, nel corso degli anni è diventato anche un deposito ma da parecchio è inutilizzato.

Ora la Giunta civica di Uboldo, l’area è quasi completamente in territorio uboldese, ha deciso di concedere una nuova proroga alla società immobiliare che ne è proprietaria e che è alla ricerca di un compratore: l’ipotesi è di farne un nuovo spazio commerciale, il Comune è d’accordo purchè sia dia seguito alla convenzione entro fine gennaio dell’anno prossimo. Insomma, è quella la scadenza per dare avvio al progetto, che in caso contrario decadrà, e tutto tornerà in discussione.

Ma c’è davvero la possibilità che l’ex Lazzaroni torni a “vivere”? Gli attuali proprietari hanno informato il Comune di essere fiduciosi, è in corso una trattativa con una società che vorrebbe rilevare tutta l’area, appunto, per realizzare un insediamento commerciale che potrebbe creare nuovi posti di lavoro.

