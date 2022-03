x x

SARONNO – Un successo per l’inaugurazione della mostra artistica in onore di Alda Merini, dal titolo “Un’anima indocile”. L’inaugurazione, avvenuta ieri, ha visto la partecipazione di circa ottanta persone che, nel foyer del Teatro Giuditta Pasta, hanno assistito a letture e riflessioni in onore della celebre poetessa italiana.

L’evento, inserito nella rassegna Art Foyer a cura di di Helianto con il patrocinio del Comune di Saronno e in collaborazione con il teatro saronnese, propone l’esposizione delle opere di tre artiste saronnesi: Sabrina Romanò, Viviana Graziani e Teresa Santinelli. A curare la mostra, una delle tre artiste, Sabrina Romanò.

A prestare la propria voce per le reading sono stati gli attori di Helianto, Simone Giarratana e Chiara Angaroni, che hanno emozionato il pubblico interpretando le poesie di Alda Merini, mentre sullo sfondo scorrevano le immagini dei dipinti esposti.

Ad aprire la serata è stato Alessandro Boscardin, il quale ha spiegato che la mostra prende vita all’interno dei vari eventi promossi per la Festa della Donna. È intervenuta l’assessore alla Cultura, Laura Succi, che ha parlato dell’importanza della poesia, del valore della donna e del Festival di Poesia Giorni diVersi, di cui la mostra nel Foyer avrà ruolo centrale.

(in foto: momenti dell’inaugurazione della mostra)

