SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Amministrazione circa gli aiuti dai saronnesi per i profughi dell’Ucraina.

In questi ultimi giorni sono tante le realtà saronnesi che si sono mobilitate per dare una risposta concreta all’emergenza legata all’attacco perpetrato dalla Russia di Putin contro le città dell’Ucraina. L’Amministrazione comunale ha istituito un tavolo di lavoro con i vari soggetti che da subito hanno accordato la loro disponibilità ad attivarsi per aiuti e supporti alla popolazione ucraina.

Dalla Comunità Pastorale “Crocifisso Risorto”, alla Caritas, da Fondazione Casa di Marta al Centro Islamico, dalla Croce Rossa Italiana alle diverse associazioni di volontariato, sono state organizzate diverse azioni. Oltre alle iniziative che riguardano la raccolta di indumenti, medicinali e alimenti destinati ai profughi che vengono accolti nella nostra comunità (che hanno bisogno di vestiario) e alle famiglie ospitanti (a cui vengono recapitati medicinali e scorte di alimenti a sostegno dell’accoglienza), sono molto importanti le donazioni in denaro, perché queste ultime vengono più facilmente indirizzate agli ucraini stessi con una gestione più fluida ed efficace, in quanto parametrata alle reali necessità del momento in una situazione che, come è immaginabile, è in continuo cambiamento.

La Croce Rossa Italiana, anche tramite il comitato di Saronno, lancia proprio quest’appello ai cittadini affinché il sostegno arrivi veramente a destinazione e sia il più utile possibile. Con Unhcr e Unicef, la Cri ha lanciato una raccolta fondi congiunta tramite sms al numero 45525. La nostra Saronno Amica (02.82398518) rimane sempre disponibile per informazioni su eventuali collaborazioni o sull’accoglienza organizzata nella nostra città con il fondamentale impegno della Caritas.

08032022