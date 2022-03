x x

LAZZATE- Auto ribaltata ieri sera alle 21,15 lungo la Pedemontana all’altezza di Lazzate in prossimità della galleria Lomazzo. L’incidente stradale ha coinvolto due vetture, di cui una ribaltata. I vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenuti per estrarre due donne soccorse dal personale del 118. Terminate i soccorsi sono stati avviati gli accertamenti per determinare le cause del sinistro prima che le vetture fossero rimosse per ripristinare la circolazione sull’arteria.

