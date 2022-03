x x

GROANE – Anche quest’anno Fondazione Bracco ha rinnovato le borse di studio per studenti meritevoli nei comuni di Solaro, Limbiate, Ceriano Laghetto, Cogliate, Bovisio Masciago e Cesano Maderno.

Il “Progetto Diventerò” prevede la consegna agli studenti universitari meritevoli di borse di studio che possano sostenere i giovani nel percorso prescelto. Si tratta di 3.000€ per ciascuna borsa di studio (per un totale di 8 borse dedicate agli studenti del triennio, 4 per discipline umanistiche, 4 per discipline scientifiche), e di 3.500€ per ciascuna borsa di studio dedicata agli studenti del biennio (per un totale di 3, valide sia per il campo umanistico che quello scientifico).

È possibile reperire tutte le informazioni sui siti internet dei Comuni interessati: le domande si ricevono fino al 30 settembre 2022.

(nella foto: consegna borse di studio edizioni precedenti)