SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Fbc Saronno a seguito dell’esonero dell’allenatore Niccolò Taroni. Dopo l’esonero dell’allenatore Niccolò Taroni, il Fbc Saronno del presidente Simone Sartori questo pomeriggio ha annunciato il nome del sostituto alla guida della formazione maggiore biancoceleste, impegnata nel campionato di Promozione. Si tratta di Gianpaolo Chiodini, che già aveva guidato il Saronno nelle scorse due stagioni in Prima categoria. Un tecnico saronnese, d’esperienza, e che da metà novembre era in panchina della squadra juniores regionale del Fbc.



Nella serata di ieri è stata definita la nuova guida tecnica della prima squadra.

Gianpaolo Chiodini tornerá alla guida della prima squadra biancoceleste dopo il suo rientro in casa Fbc alla guida della juniores regionale nel novembre scorso. Chiodini saronnese doc, era giá stato alla guida della prima squadra biancoceleste nelle stagioni dal 2019 al 2021.



(in foto: Gianpaolo Chiodini)

08032022

