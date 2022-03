x x

MILANO – “Continua incessante il lavoro per offrire alla popolazione ucraina tutto ciò di cui ha bisogno. Dalla Lombardia sono partiti 5 bilici con farmaci, presidi e apparecchiature sanitare.Tantissime anche le attività sul territorio per la raccolta di viveri e medicinali che vengono spediti in Ucraina tramite associazioni, Ong e parrocchie. Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo”. Così una nota di Lombardia notizie, l’agenzia di Regione Lombardia che riferisce dell’impegno regionale per l’invio di aiuti alle popolazioni colpite dalla guerra.

Un impegno che unisce Regione Lombardia con tanti Comuni del territorio lombardo ed anche del Saronnese, che in questo senso si sono mobilitati.

(foto: uno dei camion partiti per il confine ucraino nelle scorse ore)

08032022