Le giocatrici del Saronno sofball salgono in cattedra

SARONNO – “L’altro giorno… una giornata speciale. Come docente al Master di Osteopatia sportiva, spero di aver dato qualche spunto di riflessione ai colleghi presenti. Un grazie di cuore alle meravigliose ragazze del Saronno Softball ed alla dirigente saronnese Giorgia Brambilla”. Così il docente Paolo Pezzali riguardo alla lezione, che ha avuto un momento “pratico” grazie alla collaborazione delle ragazze del softball, che si è svolto all’istituto di Osteopatia di Milano.

L’Inox Team Saronno si sta in queste settimane preparando per la nuova stagione agonistica, che vedrà le saronnesi di nuovo impegnate nel campionato di serie A1, peraltro con velleità di successo finale. Le portacolori della città degli amaretti saranno anche impegnate nella Coppa delle Coppe che si terrà in agosto in Spagna a Viladecans.

(foto: le giocatrici del Saronno softball si sono volentieri prestate per una lezione pratica a cura dell’esperto Paolo Pezzali ai propri studenti dell’Istituto di Osteopatia di Milano)

08032022