x x

LOMAZZO – “L’8 marzo è la data in cui l’associazione lomazzese Roba dell’altro mondo “compie gli anni”: Roba dell’altro mondo nasce infatti a Lomazzo l’8 marzo 1993 su iniziativa di persone operanti nel campo della solidarietà missionaria e da tanti anni è attiva a Lomazzo una bottega specializzata nel commercio equo solidale, per una società più inclusiva, pacifica ed equa. In questa occasione, Associazione Roba dell’Altro Mondo e Comune di Lomazzo invitano alla serata “Rwanda 94”. A ricordare l’anniversario e l’appuntamento è l’Amministrazione comunale.

L’eventi si tiene dunque oggi, martedì 8 marzo, alle 21 con diretta online sulla pagina Facebook della biblioteca di Lomazzo.

https://www.facebook.com/events/4939683749434429

Nel corso della serata “Rwanda 94” sarà presentata una delle realtà che vengono sostenute anche grazie all’impegno di Roba dell’Altro Mondo. Conosceremo l’associazione Variopinto, che da anni Roba dell’Altro Mondo sostiene attraverso la sua bottega. Nel corso della serata interverranno Paolo Sormani, Elisa Canfora (associazione Variopinto).

(foto: un precedente evento dell’associazione lomazzese)

08032022