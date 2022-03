x x

SARONNO – Davvero insolito l’epilogo della lite avvenuta in via Varese nel weekend. L’allarme è scattato sabato pomeriggio intorno alle 17,30 quando alla centrale operativa Areu è arrivata una richiesta d’aiuto per un aggressione. Quando sono arrivati sul posto i carabinieri della compagnia di Saronno con il personale dell’ambulanza del Sos Uboldo hanno trovato due persone, un italiano e dun marocchino, che dalle parole sono passati alle mani. I due avevano alzato un po’ troppo il gomito la lite è nata per futili motivi. I carabinieri li hanno calmati mentre il personale sanitario ha prestato le prime cure ma entrambi i litiganti hanno rifiutato il trasferimento all’ospedale di Saronno.

I due poco dopo si sono riappacificati tanto che sono rientrati nel bar a continuare a bere insieme.

—-

