x x

SARONNO – “Nella giornata di oggi, 8 marzo, dalle 7 alle 19, la circolazione nella zona di via Stampa Soncino, subirà delle modifiche”. Lo comunica, con una nota, l’Amministrazione civica di Saronno. Infatti in via Stampa Soncino dove, per l’intera giornata, restare installata una gru per lavori. In base all’ordinanza firmata dal sindaco, Augusto Airoldi, per tutto il tempo necessario alle opere viene introdotto il divieto di transito, ad eccezione dei residenti, e di sosta in via Stampa Soncino;con senso unico di marcia in via Iv novembre con direzione via Milano”.

A vigilare sul rispetto della ordinanza ed a deviare il traffico saranno le forze dell’ordine.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: via Stampa Soncino oggi è chiusa)

08032022