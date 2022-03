x x

SARONNO – Nella chiesa dei SS Pietro e Paolo, stracolma di affetto e commozione per la dolorosa perdita, si sono celebrati i funerali di Mauro Cortesi, il giornalista dell’Ansa, residente a Saronno da metà degli anni ’70, quando dalla sede centrale dell’agenzia a Roma, dove era nato, venne trasferito a quella di Milano.

Proprio sulla sua attività giornalistica, si sono concentrate le parole di Don Carlo, che ha celebrato le esequie, ricordando l’impegno e la passione con cui svolgeva il suo lavoro, ma anche la sua attività di sindacalista, il suo amore per la famiglia. Cortesi, che aveva da poco compiuto 71 anni, ha lavorato all’ANSA per 50 anni, cominciando da telescriventista giovanissimo, per poi diventare giornalista professionista e mantenendo negli ultimi anni una collaborazione.

Per l’ultimo saluto sono arrivarti da Milano tanti colleghi, a cominciare dal responsabile della sede Ansa di Milano Vincenzo Di Vincenzo, che hanno lavorato con lui negli anni, ma anche molti giovani giornalisti che con lui avevano cominciato a muovere i primi passi nel mondo dell’informazione. Presenti inoltre parenti, amici, i compagni di scuola e i colleghi di lavoro dei figli Christian, Claudio e Massimo. Commoventi le parole di commiato della moglie Marisa Alagia e della nipote Giulia. Ha preso la parola anche il presidente del Gruppo Giornalisti Sportivi Glgs-Ussi Lombardia Gabriele Tacchini, ex caporadattore di Ansa Milano. Cortesi, oltre a far parte del consiglio direttivo, era stato per anni manager e allenatore della squadra di calcio dei giornalisti. Tacchini ha annunciato che presto sarà organizzato a suo nome un torneo sportivo.

