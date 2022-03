x x

SARONNO – Dopo una lunga doppia seduta, le critiche sulla gestione del consigliere a distanza, il fuori onda e le tante lacune evidenziate dall’opposizione l’Amministrazione ha deciso di fare il punto sui contenuti del bilancio di previsione 2022.

Oggi alle 14,45 la diretta su ilSaronno

