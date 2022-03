x x

SARONNO – Professionali, calmi e molto molto organizzati sono i due sedicenti tecnici di Saronno Servizi che ieri mattina hanno tentato di truffare una coppia di saronnesi alla Cassina Ferrara nella zona di via Busnelli.

Prima, intorno alle 9, un uomo ha suonato al campanello chiedendo di vedere il contatore. Vestito da lavoro con un tesserino di riconoscimento si è subito messo al lavoro per la lettura. Il proprietario della villetta ha chiesto se fosse di Saronno Servizi e l’operatore ha confermato. Dopo aver controllato il contatore il tecnico ha spiegato di voler fare un controllo con la centrale. “C’è stata una contaminazione di alcune condutture d’acqua in seguito ad una fuga di gas qui nella zona oggi. Meglio essere prudenti”. Con un walkie talkie ha ricevuto la risposta che le condutture dell’abitazione erano contaminate.

“Abbiamo fatto un test insieme – racconta la vittima del tentato raggiro – ed effettivamente quando ho aperto il rubinetto del garage si è subito sentito un forte odore di gas. Probabilmente ha spruzzato lui qualcosa alle mie spalle”. Cosi il tecnico ha chiesto di verificare con uno strumento gli altri rubinetti della villetta. In cucina ha parlato con la moglie del proprietario che ha spiegato di aver anche bevuto l’acqua e di non aver sentito nulla. Gli accertamenti sono proseguiti con una seconda chiamata e con l’arrivo di un sedicente elettricista. Fortunatamente nell’abitazione è arrivato anche il fratello della moglie. Così quando quando il secondo tecnico ha chiesto di togliere tutte le prese della corrente elettrica di casa la moglie ha potuto impedirgli di andare al primo piano d solo chiedendo al fratello di restare sempre con lui. Non solo. Ormai insospettita la coppia ha chiesto se i due fossero davvero operatori di Saronno Servizi.

Vista la mala parata i due complici hanno frettolosamente detto di lasciare aperti tutti di rubinetti dell’acqua e si sono allontanati. La coppia ha subito chiamato Saronno Servizi e quindi Alfa (nuovo gestore della rete idrica) ed entrambi hanno smentito di aver mandato sul posto dei tecnici. Immediata la chiamata ai carabinieri che hanno inviato sul posto una pattuglia per raccogliere il resoconto dell’accaduto della coppia. Fortunatamente per i saronnesi i due malviventi sono scappati a mani vuote.

Un episodio analogo si era verificato anche in via Piave e nekl comuni limitrofi.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn