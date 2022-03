x x

SARONO / VARESE – A oggi, 9 marzo 2022, sono ricoverati negli Ospedali dell’Asst Valle Olona 50 pazienti Covid-19, così suddivisi: 16 a Busto Arsizio, 25 a Gallarate (nessuno in terapia intensiva), 9 a Saronno.

In ventilazione assistita non invasiva (casco c-Pap) abbiamo un paziente a Gallarate.

Età media dei ricoverati: 76 anni. Per sintomatologia riconducibile a Sars-CoV-2 al momento una persona è in accertamento al pronto soccorso di Busto Arsizio.

Afferma il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, Claudio Arici: “C’è ancora un discreto numero di ricoverati nelle tre strutture dell’Asst e i dati di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità hanno evidenziato, nell’ultima settimana, una iniziale inversione di tendenza con risalita dell’indice RT rispetto alla curva di discesa progressiva degli ultimi due mesi.

Allentare le precauzioni è giusto e condivisibile ma almeno l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e all’esterno, nelle situazioni di affollamento, è una misura da mantenere. Le immagini, ad esempio, delle manifestazioni di questi ultimi giorni, dove la mascherina non era indossata che da pochissime persone, ci dicono che forse stiamo allentando troppo”.

