x x

SARONNO – L’Associazione Sicilia a Saronno informa che il giorno 8 marzo ha portato a termine il gesto di solidarietà iniziato con l’organizzazione del X° concerto dell’Epifania, donando con il ricavato della serata, materiale sanitario e stoviglie biodegradabili, alla Fondazione Maria Lattuada Onlus (casa di prima accoglienza). Presente alla consegna il direttivo di Sicilia a Saronno guidato dal Presidente Carmelo Faranda, mentre per la Fondazione erano presenti la Presidente Patrizia Omati ed alcune operatrici. L’evento di musica sinfonica-operistica svoltosi come al solito il 5 gennaio scorso, è riuscito malgrado la pandemia da Covid avesse messo seriamente in dubbio sia la realizzazione stessa, sia l’auspicata presenza del solito affezionato pubblico che, fin dal 1’ concerto del 2012 ha partecipato numeroso per ascoltare la meravigliosa musica ed il bel canto eseguiti dall’orchestra e coro Amadeus magistralmente diretti dal maestro Marco Raimondi. Il concerto ideato e per il quale si è adoperato molto l’ex presidente Paolo Strano, venuto a mancare nel 2021, è l’evento di punta del sodalizio siciliano, seguito da momenti culturali come presentazione di libri, giornate siciliane con la presenza di bancarelle di prodotti tipici e gruppi folkloristici, partecipazione ad eventi culturali cittadini. Ma tornando al concerto, oltre alla vendita dei biglietti, indispensabile per la sua realizzazione è il contributo di alcune realtà saronnesi, che condividono il progetto di serata culturale finalizzata alla solidarietà, infatti fino ad oggi con il ricavato delle dieci edizioni, sono stati acquistati e donati beni per € 38.750,00, una cifra importante rapportata al bilancio del sodalizio.

Destinatari del gesto di solidarietà delle 10 edizioni sono state le seguenti realtà saronnesi.

2012 Scuola dell’infanzia di via Monte Santo;

2013 Scuola dell’infanzia di via Don Marzorati;

2014 Scuola dell’infanzia di via Galilei;

2015 Scuola dell’infanzia di via Cavour;

2016 U.N.I.T.A.L.S.I.

2017 Casa di Marta

2018 Auser volontariato Saronno Onlus

2019 Cooperativa C.L.S.

2020 Scuola dell’infanzia C. Collodi

2022 Fondazione Maria Lattuada Onlus

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn