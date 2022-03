x x

SARONNO – L’Amministratrice Angela Strano, il Direttore Fondatore dell’Istituto Carlo Manzoni, il Preside Franco Marano, lo Chef Carlo Mazara e il Maître Stefano Alecci ospiteranno l’evento formativo didattico che avrà come protagonista lo chef Antonio Ciotola.

Antonio Ciotola è uno chef con disabilità visiva. La perdita della vista nel 2005 non ha fermato lo chef che ha riaperto dopo sei mesi dall’incidente il suo ristorante in provincia di Ancona. É presidente onorario del Dse, il Dipartimento Solidarietà Emergenze, fondato nel 2016 dalla Federazione Italiana Cuochi, l’Unione Regionale Cuochi Lazio e l’Associazione di Volontariato R2 Executive Team, nell’ambito del quale si occupa della Formazione per le Cucine in Emergenza. Particolare attenzione è data dal Dse alla cultura della protezione civile e come la stessa si applica nella ristorazione in caso di calamità.

Il Dipartimento Solidarietà Emergenze Fic ha attualmente 17 associazioni regionali e una OdV territoriale.

L’evento, metterà gli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte dell’istituto alberghiero, guidati dallo stesso chef Antonio Ciotola, nelle condizioni di approfondire i sensi, del gusto, dell’olfatto e dell’udito oltre che quello della manualità, perché in cucina non devono mai mancare l’amore, la passione, la fantasia per i piatti che devono essere un’esplosione di colori anche dal punto di vista di un non vedente.

La Giornata di formazione si svolgerà, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, lunedì 14 marzo dalle 8.30 alle 15 all’istituto Prealpi, via San Francesco, 13 a Saronno.