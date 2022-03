x x

CARONNO PERTUSELLA – Momenti di apprensione oggi pomeriggio per un pensionato 80enne di Caronno Pertusella, caduto dalla propria bicicletta mentre percorreva la periferica via Lainate.

L’allarme è scattato alle 16.15 e sul posto, il fatto è accaduto nell’area industriale che si trova proprio al confine con Lainate e non lontano dal campo di softball di Bariola, è subito accorsa una ambulanza della Croce azzurra caronnese il cui personale ha prestato i primi soccorsi all’anziano. Le cui condizioni non sono comunque apparse gravi; ha riportato alcune contusioni.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio del Saronnese, in occasione di una precedenze emergenza medica)

11032022