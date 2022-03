Ceriano Laghetto, carnevale 2022: il bilancio è positivo

CERIANO LAGHETTO – Un’iniziativa pensata specialmente per offrire ai bambini un momento di spensieratezza e di svago in un periodo decisamente complicato come è quello che stiamo vivendo da tempo: così il Carnevale cerianese ha richiamato in piazza tantissime mascherine. I momenti di festa in compagnia sono iniziati già nel pomeriggio di giovedì 3 marzo, in biblioteca, con il divertentissimo laboratorio creativo a tema “Le maschere della nostra tradizione”, che ha visto la partecipazione di numerosi bambini… tutti rigorosamente in maschera. Le celebrazioni sono proseguite nel pomeriggio di sabato 5 marzo: la festa, come da programma, è iniziata in Oratorio con i balli di gruppo, per poi spostarsi, con un corteo allegro e variopinto, aperto dal suono della grancassa, verso la piazza Diaz.

Qui l’evento ha potuto contare sull’intrattenimento musicale, la baby dance, l’esibizione del Mago Pizza e altri momenti di coinvolgimento e di divertimento per tutti. Intanto l’asilo Papaciotti proponeva laboratori per i più piccoli, il Comitato Alte Groane della Croce Rossa metteva a disposizione i truccabimbi, Acla offriva le chiacchiere, mentre il gruppo Alpini tè e vin brulè.

Durante il pomeriggio di festa, il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, coinvolto nell’organizzazione dell’evento, ha votato la maschera più originale. E’ stata premiata con una targa speciale, la famiglia Arnaboldi, con papà Andrea e mamma Sara nel ruolo di super pasticcieri sul set “Bake off Ceriano Laghetto” e tanto di logo “Real Time”, mentre dal passeggino spuntava la bimba Carlotta per l’occasione trasformata in una golosissima cupcake.

“E’ stata una bellissima festa, molto apprezzata da tutti i presenti, che sono stati davvero tanti, oltre le aspettative – commenta l’assessore comunale alla Cultura e tempo libero, Romana Campi – Abbiamo voluto offrire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi un momento di distrazione e di divertimento dopo i periodi di difficoltà vissuti in questi ultimi due anni e grazie al supporto delle associazioni e dei volontari è uscita una bella festa, partecipata e sentita”.

