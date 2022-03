x x

GERENZANO – “Sapevi che dentro di te c’è un infinito mondo pronto a uscire attraverso il gioco del teatro? Il corso di teatro sarà un viaggio formativo per conoscere te stesso come strumento creativo e espressivo”: l’Amministrazione civica invita i cittadini ad aderire. Il corso, organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Gerenzano, sarà tenuto da Cristina Anna Conca, formatrice e pedagogista teatrale e si svolgerà all’auditorium “Giuseppe Verdi” di via Manzoni; tutti i giovedì dalle 21 alle 22.30, dal 17 marzo al 26 maggio.

E’ destinato agli over 18, massimo 15 partecipanti, con priorità ai residenti a Gerenzano. Obbligatori green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Per info e iscrizioni indirizzo mail: [email protected] Iscrizioni entro e non oltre il 14 marzo.

