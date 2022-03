x x

MILANO – Tavolo tecnico a Palazzo Lombardia finalizzato al potenziamento dei controlli nei cantieri edili delle Agenzie di tutela della salute (Ats) in collaborazione con le polizie locali. Alla riunione hanno preso parte la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti (da remoto), l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra, Andrea Pastori direttore Ance Lombardia e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil. Dallo scorso novembre l’assessorato regionale alla Sicurezza ha attivato un’iniziativa che ha l’obiettivo di aumentare i controlli sulla sicurezza nei cantieri edili. Nel settore edile sono numerose le competenze a carico degli enti locali, comprese le autorizzazioni, i permessi e i controlli nei cantieri.

Obietivo sinergie Ats e polizie locali per controlli – Si è convenuto di avviare l’iter per la sottoscrizione di accordi con i Comuni capoluogo di provincia per il potenziamento dei controlli delle Agenzie di Tutela della salute (Ats) nei cantieri edili in collaborazione con le polizie locali. Ad oggi sono Brescia, Cremona, Mantova e Pavia i Comuni capoluogo che hanno risposto positivamente.

Dal prossimo mese di aprile Polis avvierà specifici corsi di formazione per “fare dialogare” gli ispettori dei Servizi prevenzione salute e Sicurezza negli ambienti di Lavoro (Psal) delle Ats e le polizie locali coinvolte. Al termine della fase formativa, partirà la fase operativa, dopo un periodo di affiancamento. L’assessorato alla Sicurezza ha messo a disposizione 200.000 euro per sostenere le spese del personale dei comandi di polizia locale.

Sindacati e Ance hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa. “Il lavoro messo in campo – hanno detto Letizia Moratti e Riccardo De Corato – deve servire come modello. Per questo d’accordo con il presidente di Anci Lombardia, l’Associazione dei Comuni, abbiamo deciso di estendere l’invito agli altri Comuni. Intanto organizzando un incontro per informare nei dettagli il personale dei vari enti. Ogni euro investito per la sicurezza sul lavoro è un risparmio per la collettività. Con i vari bonus governativi aumenteranno i cantieri sui territori. Per questo – hanno concluso – le Polizie locali potranno dare un importante contributo e fare la differenza”.

